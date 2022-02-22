مصر – توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة تبحث عددا من الملفات بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن “زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية-الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة”.

وأضاف: “من المقرر أن يبحث السيسي، مع أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: RT