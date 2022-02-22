ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن إعلان الدبيبة بشأن الانتخابات وإعداده قانونًا لها مفصلًا على مقاسه، هروب إلى الأمام، ويكشف عن ارتباكه وتخبطه وانعدام أي رؤية لديه.

المرعاش قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن الدبيبة يحاول البحث عن حل للخروج من المأزق الذي وضع نفسه به. مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي حال من الأحوال توليه سلطة التشريع والتنفيذ في آن واحد.

وتابع: “يضاف إليه اختراعه الجنوني لاستبدال المفوضية العليا للانتخابات بمنصة انتخابات إلكترونية للتحكم هو وفريقه في مدخلاتها ومخرجاتها”.

وأشار إلى أن الدبيبة ربما يريد السير بليبيا نحو صراع مسلح محدود فقط للسيطرة على العاصمة طرابلس.