ليبيا – عثر مركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع على جثمان طفلة داخل خزان مياه بمزرعة في المنطقة.

وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة غرب قصر بن غشير بفقدان الطفلة جنات رياض التميمي بمنطقة قصر بن غشير التمائم.

وأضافت الوزارة: “البلاغ أفاد بأن الطفلة جنات اختفت من مزرعة ذويها بتاريخ 15 فبراير حيث تم العثور عليها أمس الإثنين مفارقة للحياة بداخل خزان خاص بالمياه بنفس المزرعة”.

وأكدت الوزارة أنه تم انتشال الجثة واحالتها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمن حدوثها، واتخاذ كافة الإجراءات الأولية من قبل المركز المختص والنيابة العامة.