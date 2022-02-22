ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون تقريبًا 27 حقيبة، موزعة بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاثة والدوائر الانتخابية، على نفس النهج السابق في تشكيل الحكومات السابقة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أعرب عن تمنيه أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد عن 15 حقيبة، تتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والقادمة.

وفي سياق ذي صلة، قال اوحيدة: إن قانون المرتبات الموحد جاهز ويحتاج لوضع اللمسات الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة المالية.