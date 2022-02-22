فرنسا – أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء.

وقال بوريل في تصريحات أدلى بها في باريس اليوم الثلاثاء إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون لقاء غير دوري في فرنسا اليوم، ليتخذوا خلاله قرارا حول فرض عقوبات طارئة ضد روسيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح بوريل أن القرار المزمع اتخاذه يدور في هذه المرحلة عن “جزء من العقوبات، وليست حزمة كاملة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مساء أمس الاثنين مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع موسع عقده بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي على خلفية تفاقم الوضع الأمني في منطقة دونباس وتقارير عن تكاثر عمليات القصف الأوكرانية ضد مدن وبلدات دونيتسك ولوغانسك وسقوط ضحايا.

المصدر: “نوفوستي”