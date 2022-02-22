ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن رفض حكومة فاليتا الإفصاح عن أي شيء بشأن منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الحكومة المالطية رافضة للإعلان عن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في المنطقة ومن تم نقلهم إلى الشاطئ أو إلى ليبيا، رغم المطالبات البرلمانية، ما يعني إمكانية حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي في مياه مالطا.

ووفقًا للتقرير فأن السلطات المالطية وجهت تعليمات لأكثر من مرة لقوارب إنقاذ لالتقاط المهاجرين غير الشرعيين وهم على وشك الغرق بهدف إعادتهم إلى ليبيا وفشلت في مساعدة من تم إنقاذهم من قبل سفن المنظمات غير الحكومية، ما يعني تعريض حياة هؤلاء للخطر.

ترجمة المرصد – خاص