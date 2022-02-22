ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “آسيان نيوز انترناشيونال” الهندية الناطقة بالإنجليزية عن تداعيات استمرار الأزمة الأوكرانية على نظيرتها الليبية.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي وعلى رأسها تركيا ستجعلها في موقف صعب للتعامل مع الغرب أو موسكو، وهو ما سينعكس بالتأكيد على واقع الأزمة الليبية، فروسيا والولايات المتحدة لهما تأثيراتهما في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن الوضع حاليًا في أوكرانيا يبين أنه من غير المرجح الآن أن يتحد الغرب وروسيا لتحقيق استقرار الوضع في ليبيا. مبينًا أنه من من غير المرجح أن تنحاز تركيا ضد طرف على حساب الآخر للعلاقات المعقدة التي تربطها بهما.

ترجمة المرصد – خاص