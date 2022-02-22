الدوحة – اتفق الجانبان الليبي والروسي على استئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والمتوقفة منذ سنوات، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف مع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، على هامش فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي الاجتماع بين الطرفين بعد تصاعد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسط دعوات دولية لرفع الإنتاج الليبي، لتعويض النقص الذي قد يطرأ على سوق الطاقة الأوروبية.

يذكر أن روسيا اشترطت تحسن الوضع الأمني في ليبيا لإعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس.

المصدر: RT