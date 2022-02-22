إنجلترا – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء عن أن المملكة ستفرض “حزمة عقوبات محدودة” ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال جونسون في ختام اجتماع طارئ عقده مع أعضاء الحكومة البريطانية: “تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية البريطانية ضد روسيا. ونتوقع أن تواصل روسيا سلوكها اللاعقلاني”.

وتابع: “العقوبات ستوجه ضربة شديدة إلى الاقتصاد الروسي، ونحن مستعدون لفرض تقييدات إضافية في حال حدوث الغزو”. وأضاف أنه “إذا منعت الشركات الروسية من إمكانية جذب رؤوس الأموال في الأسواق المالية البريطانية فسوف يبدأ ذلك في ضرب روسيا”.

وذكر رئيس الحكومة أن العقوبات المزمع فرضها لن تشمل منطقة دونباس وحدها، بل و”روسيا بعينها ومصالحها الاقتصادية”، موضحا أن هذه الإجراءات ستستهدف أشخاصا وجهات “يدعمون آلة الحرب الروسية”.

وادعى جونسون أن روسيا تخطط لشن “غزو واسع النطاق” لأوكرانيا والاستيلاء على عاصمتها كييف، وأن ذلك في حال حدوثه سيكون “كارثة حقيقية”، داعيا إلى ضرورة “إفشال هذه الجهود”.

وفي 21 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين، ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.

المصدر: وكالات