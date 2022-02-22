ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي مارفك” الجنوب إفريقية الضوء على الانتهاكات الحاصلة بحق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا باتجاه أوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن عشرات الآلاف من هؤلاء يتم إلقاء القبض علهم في ​​كل عام من قبل خفر السواحل الليبيين الممولين من الاتحاد الأوروبي وإرسالهم إلى السجون الوحشية في ليبيا، حيث يشيع القتل والابتزاز والاغتصاب.

وبين التقرير أن من بين أهم الأسباب التي جعلت خفر السواحل الليبيين فعالين للغاية في هذا الجهد هو قيامهم واعتبارًا من العام 2018 بتوسيع انتشار دورياتهم البحرية والحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بمنطقة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، ما قاد لتوسيعها على بعد ما يقرب من 100 ميل بحري.

وتابع التقرير: إن هذه المسافة الداخلة في إطار المياه الدولية البعيدة من الساحل الليبي في منتصف الطريق إلى الشواطئ الإيطالية أسهمت في منع القوارب الإنسانية التابعة على سبيل المثال لمنظمة “أطباء بلا حدود” من الوصول إلى المهاجرين غير الشرعيين أولًا لسحبهم من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقرير: إن هذه القوارب كانت تقوم بإيصال هؤلاء إلى موانئ الأمان في أوروبا. مشيرًا إلى أنه وعوضًا عن ذلك تم تمكين خفر السواحل الليبيين من الوصول لهم بسرعة وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز الليبية بمساعدة الطائرات وتلك التي من دون طيار الممولة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتقرير اتهم مشرعون ومدافعون عن الشؤون الإنسانية البرلمان الأوروبي والمنطمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالمساهمة في إيذاء المهاجرين غير الشرعيين بعد الاعتراف بمنطقة البحث والإنقاذ الليبية المنتهكة للاتفاقية الأممية ذات الصلة، فالمنطقة تم استخدامها لتسهيل تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات امتدت لتشمل قانون عدم الإعادة القسرية الذي يحظر عودة الأشخاص إلى مناطق الحرب أو غيرها التي يحتمل أن يتعرض فيها أي إنسان للتعذيب أو الأذى في وقت تم فيه طرح تساؤلات بشأن إمكانية وقف كل هذا وإنهاء المنطقة.

وأضاف التقرير: إن ليبيا لا تملك مقومات الالتزام بهذه الاتفاقية الأممية لتمكينها من إنشاء منطقة بحث وإنقاذ، فهي تفتقر لمركز تنسيق إنقاذ مستقل يعمل على مدار 24 ساعة مع موظفين يتحدثون الإنجليزية ولم يتم تصنيف موانئها على أنها أماكن آمنة وفقًا للأمم المتحدة.

وتابع التقرير: إن المهاجرين غير الشرعيين يتم أخذهم بعد ذلك لأماكن تحدث فيها جرائم ضد الإنسانية. متهمًا الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بالدفع نحو إنشاء هذه المنطقة التي مكنت خفر السواحل الليبيين من توجيه الأوامر للسفن التجارية والإنسانية بإعادة هؤلاء إلى البلد الذي فروا منه للتو.

واتهمت “لورا غاريل” المتحدثة باسم منظمة “أس أو أس ميديتراني” الإنسانية العاملة في إدارة سفن الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط القائمين على السياسات بالعمل بشكل يتناقض مع القوانين، في وقت سحبت فيه ليبيا مؤقتا طلبا للمنظمة البحرية الدولية لتحديد منطقتها للبحث والإنقاذ.

وأضاف التقرير: إن هذا السحب أتى بعد تلميح من المنظمة البحرية الدولية أنه في حالة عدم وجود مركز تنسيق الإنقاذ لن يتم الوفاء بالمتطلبات الأساسية للمنطقة البحث والإنقاذ التي بات على المنظمة التدخل لشطب المنطقة الليبية لمنع التواطؤ المتسبب بانتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه العشرات من المشرعين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة والنشطاء والخبراء القانونيين والأكاديميين خطابًا في العام 2020 اتهموا فيه المنظمة البحرية الدولية بإنشاء نظام انتهازي سمح للعديد من الدول والاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الواجبات بقوانين البحار والدولي واللاجئين وحقوق الإنسان.

وأضاف الخطاب: إن هذه المنطقة تمكن خفر السواحل الليبيين من تجريم مجموعات المساعدة مثل “أطباء بلا حدود” التي تشارك في مهام الإنقاذ القانونية لترد المنظمة البحرية الدولية على هذا الخطاب بالقول أنها غير مخولة بإزالة أو إلغاء تسجيل منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وبين التقرير أن امتثال قباطنة السفن التجارية والإنسانية بأوامر خفر السواحل الليبيين القضاية بإعادة أحمالهم من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا تجعلهم في مأزق قانوني؛ لأنهم يقومون بفعل مجرم يتمثل في في انتهاك للقانون الإنساني الذي يحظر الإعادة القسرية.

ترجمة المرصد – خاص