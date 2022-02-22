رئيس كوريا الجنوبية يبحث الوضع في أوكرانيا مع مجلس الأمن الوطني لبلاده

رئيس كوريا الجنوبية يبحث الوضع في أوكرانيا مع مجلس الأمن الوطني لبلاده

كوريا ج – أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس” مون جيه إن” سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء لبحث أزمة أوكرانيا.

وأفيد بأن رئيس كوريا الجنوبية سيبحث خلال هذا الاجتماع “تطورات أزمة أوكرانيا ومناقشة تدابير حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين، وتقليل الأضرار التي تلحق بالشركات الكورية الجنوبية العاملة في أوكرانيا”.

ويأتي هذا الاجتماع لمجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وتكليفه قوات بلاده بضمان أمن الجمهوريتين.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” أن 64 مواطنا كوريا جنوبيا لا يزالون يقيمون في أوكرانيا حتى يوم 20 فبراير، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تدرس خططا لإجلائهم في حالة الطوارئ.

المصدر: يونهاب