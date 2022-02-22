إنجلترا – وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي امس رسالة شكر لعشاقه بعد وصوله إلى 400 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقال رونالدو في مقطع الفيديو: “مرحبا يا شباب، 400 مليون متابع، يا للروعة، الآن يمكنني أن أقول سيييييييي، يا لها من لحظة بالنسبة لي، من دونكم هذا لم يكن ممكنا، لذلك أشكركم من أعماق قلبي، استمروا هكذا، سوف أشارك حياتي وكل شيء معكم، لأنكم تستحقون ذلك، شكرا جزيلا لكم، وهيا بنا لنضيف المزيد 100 و200 مليون، شكرا لكم”.

يذكر أن رونالدو هو أكثر شخص في العالم متابعة عبر موقع “إنستغرام”.

المصدر: cristiano/instagram