ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع الدكتور محمود سعيد المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بجمهورية مصر العربية، بحضور توفيق الدرسي وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية وعماد الدين الحديدي نائب مدير عام المعهد بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة في الديوان.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للديوان نتائج المتابعة الميدانية للديوان والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجات كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة والمعهد في الفترة السابقة.

كما بحث الاجتماع إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وتوأمة لمعالجة مرضى ضمور العضلات والأورام.

وجرى الاتفاق على حث اللجان الفنية من الجانبين للإسراع في إعداد مشاريع الاتفاقيات ومراجعتها تمهيدًا لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.