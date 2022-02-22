روسيا – تعرضت السوق المالية الروسية، أمس الاثنين، لضغوطات حادة في ظل عوامل جيوسياسية، وعزا خبراء تراجع الروبل وبورصة موسكو للتوتر المتزايد حول أوكرانيا.

ووفقا للتداولات فقد ارتفع سعر صرف الدولار واليورو أمس بنحو 4% وبلغت العملة الأمريكية مستوى 80 روبلا، فيما وصلت العملة الأوروبية إلى مستوى 90 روبلا.

وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر بورصة موسكو MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 19%، وتراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 17%.

وعزا خبراء الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة الروسية والأسهم المالية إلى التوتر المتزايد حول أوكرانيا، إلى جانب اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي ظل ذلك استبعد خبراء فرض قيود صارمة على موسكو، كما أنهم لا يرون أسبابا اقتصادية فعلية للتراجع الكبير الذي سجله الروبل الروسي أمس، في إشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لروسيا قوية.

وقال الخبير ألكسندر رازوفاييف، عضو مجلس الإشراف في نقابة المحللين الماليين ومديري المخاطر لـRT، إن “سبب الوضع الحالي في الأسواق هو الوضع حول أوكرانيا، إذ أدى تصاعد الأزمة إلى حالة من الخوف بين المستثمرين الأجانب، الذين بدأوا على عجل في سحب أموالهم من الأصول الروسية”.

بدوره قال الخبير نيكيتا ماسلنيكوف، رئيس قسم المالية والاقتصاد في معهد التنمية المعاصر: “تفاعل المشاركون في السوق المالية بحذر مع الأخبار المتعلقة بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في ظل ذلك قد تستمر التقلبات في أسعار الأسهم وأسعار الصرف في المستقبل القريب”.

وفي اجتماع عقد أمس لمجلس الأمن الروسي بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية كانت تستعد للاعتراف بالجمهوريتين منذ عدة أشهر، لذلك تم الأخذ في الحسبان جميع المخاطر المحتملة لهذه الخطوة.

وقال ميشوستين: “نحن نتفهم القضايا المتعلقة بالقيود، بما في ذلك على استيراد التقنيات العالية، لقد قمنا بتشكيل مجموعات مناسبة في الوزارات والإدارات بقيادة وزارة المالية الروسية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها (لتخفيف تداعيات القيود التي يهدد الغرب بفرضها على روسيا)”.

المصدر: RT