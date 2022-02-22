“لم يكن ابتزازه ممكنا”.. صحيفة إسرائيلية تؤكد أن “الموساد” حاول التقرب من هيكل

“لم يكن ابتزازه ممكنا”.. صحيفة إسرائيلية تؤكد أن “الموساد” حاول التقرب من هيكل

إسرائيل – كشف صحفي إسرائيلي إن جهاز “الموساد” حاول التقرب من الصحفي والكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، في ستينيات القرن الماضي.

ونشر أمير أورين في صحيفة “هآرتس” مقالا استبعد فيه أن يكون الموساد قد نجح في مسعاه، ووصف هيكل بأنه “لم يكن ممن يمكن أن تغريهم الأموال وأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية ابتزازه”، كما وصف الكاتب الراحل بأنه كان “وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة”.

وقال أورين إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) سعى إلى إقناع هيكل بإجراء لقاءات مع “مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل”، كما سعى لفهم كيفية تفكير ذلك الصحفي الذي كان من أقرب الشخصيات إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر أورين أن مصادره لتلك المعلومات حول مساعي “الموساد”، هي الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.

يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فبراير 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.

المصدر: “سبوتنيك”