ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون أمس الإثنين مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في اطار فعاليات منتدى الدول المصدر للغاز GECF المقام خلال هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وزارة النفط والغاز أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن الاجتماع جاء بناءً على طلب وزير الطاقة الروسي؛ حيث نوقش من خلاله سبل التعاون بين الجانبين وتفعيل الاتفاقيات، واستئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي تم الإتفاق على أن يكون اجتماعها القادم في أقرب وقت ممكن.

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