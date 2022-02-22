محمد بن راشد يستقبل محمد بن زايد

محمد بن راشد يستقبل محمد بن زايد

دبي – استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، امس حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم خلال اللقاء البحث في “الارتقاء بوطننا وسعادة شعبنا”.

ونشر بن راشد عبر حسابه على “تويتر” صورا من اللقاء، وكتب في تغريدة: “خلال استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي اليوم .. مشاوراتنا مستمرة .. تنسيقنا دائم .. أخوتنا راسخة .. وقادمنا أجمل بإذن الله تعالى..”.

كما نشر بن زايد عبر حسابه على “تويتر” صورة من اللقاء، وقال: “التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. في لقاءاتنا المتجددة نبحث دائماً الارتقاء بوطننا وسعادة شعبنا”.

المصدر: RT