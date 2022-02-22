ليبيا- نشر مركز الجزيرة للدراسات فحوى ندوة عن ليبيا بمشاركة إسماعيل جريطلي وعبد الرحمن الغراري وعبد السلام الراجحي والحسين الشيخ العلوي.

الندوة التي تم تنظيمها عبر الإنترنت وتابعتها وترجمت فحواها صحيفة المرصد حملت عنوان “آفاق حل الأزمة الليبية في عام 2022″، وفيها تم التوصل لخلاصة مفادها أن عمق الأزمة وخطورة الانقسام والصراع بين المصلحة تجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تم إجراؤها غير ناجعة.

وأضافت الفحوى: إن هذا العمق يجعل من غير المرجح أن تكون الانتخابات الرئاسية وسيلة مضمونة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لوجود أطراف فاعلة في المشهد الليبي الحالي تعتبر التسوية السياسية العميقة الجذور حكمًا بالإعدام؛ إذ لن يكون هناك مبرر لوجودها كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب والدولة الاستشاري.

واستبعد المتحدثون في الندوة احتمال أن يؤدي الخلاف الأخير بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغا على السلطة إلى صراع مسلح لجهود الوساطة التركية التي قد تثبت نجاحها ولرغبتهما في الشرعية الكاملة في البلاد وليس الجزئية.

وأضاف المتحدثون: إن الصراع المسلح لن يحدث أيضًا؛ لأن الدبيبة وباشاآغا من مدينة مصراتة؛ إذ يلعب البعد الجهوي دورًا مؤكدين وجود عدد من التحديات التي تواجه ليبيا إلى جانب الانتخابات الرئاسية، مثل غياب الثقافة السياسية التي تمكن الليبيين من إجراء حوار يمكن أن يؤدي إلى توافق في الآراء.

وأرجع المتحدثون ذلك لضعف التنشئة السياسية الناجم عن الحكم السباق الطويل وخصائص الأحادية الفكرية والسياسية والعزلة التي يتسم بها المجتمع وغياب المؤسسات الراسخة القادرة على إدارة مصالح المواطنين وحماية تماسك الدولة من التفكك والانهيار ومشكلة الهوية المزمنة.

وخلص المتحدثون إلى أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الحوار من أجل بناء تفاهمات اجتماعية تضمن التسويات السياسية، وإنه إذا كانت الحكومات مؤقتة وضعيفة فإن البلاد ستعود سريعًا إلى حالة الصراع والانقسام التي عرفتها على مدار الأعوام الـ10 الماضية.

ترجمة المرصد – خاص