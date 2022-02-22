عُمان – انطلقت فعاليات مهرجان “سينمانا” في دورته الثالثة التي ينظمها النادي الثقافي، ومكتب الاتحاد العام للفنانين العرب في سلطنة عُمان.

وأقيم حفل الافتتاح في مسقط وسط حضور فني وثقافي عربي، حيث كرم القائمون على المهرجان مجموعة من الفنانين العرب من بينهم الفنان السوري عباس النوري، الفنان المصري محمود حميدة، الفنان الكويتي محمد المنصور، الدكتور حبيب غلوم من الإمارات وزوجته هيفاء حسين وغيرهم من الفنانين والمخرجين.

ومن المرتقب أن تشهد فعاليات المهرجان مسابقات يتنافس فيها 32 فيلما، عن فئة أفضل فيلم روائي قصير، إضافة للمنافسة على جوائز أفضل فيلم وثائقي وأفضل كرتون و جائزة القدس.

وكان الفنان السوري عباس النوري نشر صورا خلال إقامته في سلطنة عمان قبل المهرجان كما نشر صورا خلال تكريمه في المهرجان، شاكرا القائمين على تكريمه.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية+انستغرام