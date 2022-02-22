نيويورك – أكد مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لوكالة “نوفوستي” الروسية أن مجلس الأمن الدولي سيبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح المصدر أن عقد الاجتماع يتوقع عند الساعة التاسعة مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة الخامسة فجر الثلاثاء بتوقيت موسكو.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ مساء الاثنين للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”.

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا للمصدر نفسه.

وفي رسالته إلى نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، استند السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا في هذا الاجتماع الطارئ.

كما طلب الدبلوماسي الأوكراني في رسالته التي اطلعت عليها “فرانس برس”، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الجلسة الطارئة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي أكدت تأييدها عقد اجتماع طارئ، في بيان، إنه على مجلس الأمن أن “يطالب روسيا باحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إعلان روسيا ليس إلا مسرحية، يهدف على ما يبدو إلى خلق ذريعة لغزو جديد لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الاثنين 21 فبراير عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: وكالات