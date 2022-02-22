ملك الأردن يشارك في تمرينات “ضربة الصقور” التي تحاكي القضاء على عناصر إرهابية ومهربين (صور)

ملك الأردن يشارك في تمرينات “ضربة الصقور” التي تحاكي القضاء على عناصر إرهابية ومهربين (صور)

الأردن – شارك ملك الأردن عبد الله الثاني القوات الخاصة في تمرينات عسكرية تحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين.

وتهدف التمارين إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة، حيث تضمنت مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة، وقوة جوية من الطائرات العمودية “بلاك هوك” و “ليتل بيرد”، لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.

وأشاد الملك عبد الله بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي.

وتشهد الحدود الأردنية السورية نشاطا كبيرا لعمليات تهريب مخدرات، حيث أعلن الجيش الأردني أن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، أي ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طيلة العام 2021.

وزار الملك عبد الله الثاني الإثنين الفائت، حدود بلاده مع سوريا، موجها تحيته لحرس الحدود ومؤكدا على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات. حيث شدد على “ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا”.

المصدر: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية+وكالات