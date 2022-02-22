فلسطين – حذر “نادي الأسير” الفلسطيني، من “عملية قمع واسعة” بحق الأسرى في سجن “نفحة” وقال إن “إدارة السجن الإسرائيلي تجلب المزيد من قوات القمع وتقطع الكهرباء والماء عن الأسرى”.

وأضاف “نادي الأسير”: أن إدارة “نفحة” تجلب المزيد من قوات القمع علما أن السجن يواجه عمليات قمع متصاعدة مؤخرا، واليوم وردا على ذلك واجه أحد الأسرى سجانين بالضرب”.

وقالت وسائل إعلام إن “وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، اقتحمت في وقت سابق من اليوم الاثنين، قسم 10 بسجن “نفحة”، واعتدت على الأسرى الفلسطينيين بالضرب ونقلت عددا منهم إلى الزنازين”.

وأفادت مراسلة RT بأن “ضابطا إسرائيليا تعرض للطعن في السجن من قبل أسير فلسطيني، وقد سادت حالة من التوتر في السجن”.

وعلى الإثر اقتحمت وحدات القمع قسم 10 بالسجن واعتدت على الأسرى ونقلتهم إلى الزنازين.

يشار إلى أن كافة السجون الإسرائيلية تشهد مواجهة كبيرة منذ 16 يوما، بعد محاولة إدارة السجون فرض إجراءات تنكيلية مضاعفة بحق الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: RT