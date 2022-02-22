وقال اسماعيل في تغريدة عبر “تويتر”، إن “وزارة النفط تعاقدت منذ 2005 مع شركة لانشاء وحدات تحسين بنزين ولا تزال الخلافات مستديمة بينهما وصلت للمحاكم”.

وأَضاف “لحد الان المشروع معلق، والعراق يستورد البنزين المحسن لغرض خلطه مع النفثا لانتاج بنزين عادي “.

وختم اسماعيل بوسم “#ثلاثة_مليار_دولار_سنويا”.

ويعتمد العراق على إستيراد المشتقات النفطية من الخارج لسد النقص في الإنتاج المحلي (زيت الغاز، الغاز الطبيعي، البنزين)، بالإضافة لتوفير احتياجات الوقود لمحطات التوليد الكهربائية الوطنية.

واستورد العراق نحو 15 مليون لتر يوميا من البنزين والكاز خلال العام السابق حسب ما صرحت بهِ وزارة النفط.

ويعاني العراقيون من شح البنزين المحسن وعدم توفره في جميع محطات الوقود ببغداد وباقي المحافظات.