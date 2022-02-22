ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية من دخول ليبيا في جولة ثالثة جديدة من وجود حكومتين متنافستين تعملان بهدف إدارة شؤون البلاد.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجولة هذه قد تحدث في ظل إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على البقاء في السلطة، رغم تكليف فتحي باشاآغا من قبل مجلس النواب لتشكيل “حكومة الاستقرار” عوضًا عن حكومة الوحدة الوطنية.

واتهم التقرير بالسعي لاستخدام ثروات ليبيا لتأمين دعم الجماهير التي تقف وراءه، من خلال الاعتماد على الأموال لشراء الناس وولائاتهم للبقاء في السلطة، فالرجل مرشح رئاسي يطمح في أن يحكم البلاد من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

ترجمة المرصد – خاص