ليبيا – تطرق تقرير تحليلي للصراع السياسي الدائرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ونظيره المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغا.

التقرير المقتضب الذي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المحلل السياسي أنس القماطي قوله: إن خارطة طريق الدبيبة تعكس الخلاف السياسي العميق وتهدف أساسًا لعزل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أشرس خصوم رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وأضاف القماطي بالقول: إن أي محاولة من باشاآغا لتولي زمام السلطة بالقوة بالتحالف مع القيادة العامة للقوات المسلحة ستؤدي لاندلاع الحرب والمزيد من التأخير في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان المقرر المضي فيها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

ترجمة المرصد – خاص