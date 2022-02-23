الكويت – استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الرئيس المصري، عبد الفتاح المصري، بحفاوة، مرحبا به بعبارات “أخوية”، في دار يمامة، بمناسبة زيارته للكويت التي استمرت لساعات.

وبحسب صحيفة “القبس”، تبادل الطرفان “الأحاديث الودية”، وتم “استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة”.

وبعد الترحيب، خاطب الأمير نواف الأحمد الرئيس السيسي قائلا: “أهلا وسهلا بكم..أنتم بين أهلكم وإخوانكم، والله يديم المحبة بيننا، وأنتم قدوة للآخرين، وآراؤكم سديدة، ولا نستغني عنكم، ونشكر اهتمامكم وحرصكم على مصر والكويت وعلاقتنا من قديم الزمان”.

في حين نقل السيسي إلى الأمير تحياته وتحيات الشعب المصري للشعب الكويتي، ليرد الأمير بالقول: “الشعب المصري وقف ببطولة إلى جانب أشقائه الكويتيين، ولن ننسى لكم هذا الموقف”.

المصدر: “القبس”