دبي – بختم متحف دبي، “الأيقونة في الفنون المعمارية على مستوى العالم”، استقبل موظفو “مطارات دبي” القادمين إلى الإمارات امس الثلاثاء.

تزامننا مع افتتاحه، يقوم موظفو مطارات دبي بطبع ختم “متحف المستقبل” على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها، حيث سيشهد الافتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، سيستقبل متحف المستقبل بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 مترا الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والإسهام في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.

المصدر: “الإمارات اليوم”