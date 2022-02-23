ليبيا – تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تاجوراء من الإيقاع بمختلس للأموال الخاصة بقيمة 100 ألف دينار بعد ورود بلاغ بشأنه لمركز شرطة المدينة.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال وتابعته صحيفة المرصد، فقد قام مدير شركة تجارية خاصة بالإبلاغ عن واقعة اختلاس وسرقة مبالغ مالية من شركته واشتباهه في أحد الموظفين فيها بالوقوف خلف جميع هذه السرقات.

وأضاف البيان: إن أعضاء التحري ألقوا القبض على الموظف وهو من تولد العام 1990 الذي اعترف باختلاسه المبلغ، وذلك عبر استغلال وظيفته كونه محاسب الشركة ويقوم بشكل يومي باختلاس مبالغ مالية بنحو 300 دينار عند قفله لحسابات المبيعات اليومية.

وتابع البيان: إن كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها فضلًا عن استرجاع 61 ألف دينار من إجمالي المبلغ المسروق. مشيرًا إلى إنهاء إجراءات التحقيق الأولي وإحالة المتهم والأموال إلى مركز شرطة تاجوراء بهدف إحالته للنيابة العامة.