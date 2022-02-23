ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي دعمه لمبادرة عودة الأمانة للشعب التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :”نعتبر المبادرة خارطة طريق واقعية وعملية لإنجاز الإنتخابات في يونيو”.

ورأى أن الأمم المتحدة وجميع الأطراف أمام اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية شعارات دعم الانتخابات التي يرفعونها دائماً.

السويحلي قال في ختام منشوره :”لن نقبل أبدا بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة”.