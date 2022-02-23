الصين – أعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال لصحفي عما إذا كانت بكين ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية المستجدات في دونباس: “من الواضح أنك لا تفهم بالكامل سياسة الحكومة الصينية. تعارض الصين دائما أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية”.

وشددت المتحدثة على أن “الحكومة الصينية لا تعتبر العقوبات أسلوبا فعالا لتسوية النزاعات”.

وحملت المتحدثة الولايات المتحدة المسؤولية عن الاستمرار في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتأجيج “الخوف والذعر” و”إثارة التهديد باندلاع حرب”، مشددة على أن الصين بدورها تدعو جميع الأطراف إلى احترام المخاوف الأمنية المشروعة لبعثها البعض والاهتمام بها والعمل معا بغية تجاوز المشاكل من خلال التفاوض والتشاور مع الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت: “يجب ألا تقوض الولايات المتحدة الحقوق والمصالح المشروعة للصين والأطراف الأخرى عند التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا”.

ولفتت هوا إلى أن فهم الوضع في أوكرانيا بشكل صحيح وموضوعي بغية البحث عن حل عقلاني وسلمي يتطلب إدراك مزايا القضية الأوكرانية ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة للدول المعنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرضهما عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني.

المصدر: “نوفوستي”