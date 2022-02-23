ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن جلسة المجلس مقرر عقدها من الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها لتاريخ 14 فبراير، وخرج بيان صحفي بهذا الخصوص من رئاسة المجلس، وطالب الأعضاء بعد تأخرها أن تكون هذا الأسبوع والرئاسة استجابت لطلب الأعضاء.

الفلاح أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأسباب التي أدت لتأجيل الجلسة كانت أمنية، وكان هناك دعوة للتظاهر أمام المقر، ورأت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة، ونتيجة لتأخر المدة طالب الأعضاء بعقدها هذا الأسبوع.

وأضافت: “المطروح الآن في الجلسة هو خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري الـ 12 الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، ولكنه لم يعرض على مجلس الدولة بجلسة رسمية، وهذا جاء في بيان صحفي لرئيس مجلس الدولة، ذكر أن التعديل الدستوري وتغير السلطة التنفيذية لا يعتبر نهائيًا، لأن مجلس الدولة لم يجتمع في جلسة رسمية حتى يتم التصويت عليه. هذا البند الأهم في الجلسة الرسمية يوم الأربعاء”.

ولفتت إلى أنه في حال كانت هناك معارضة من مجلس الدولة هذا يترك للظروف، وسيتم مناقشة خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري، منوهًا إلى أنه يفترض أن يكون هناك تقصير المدة للوصول لانتخابات لأنها الحل الوحيد للبلاد، وإطالة الفترة الانتقالية هي زيادة لمدة الفوضى.

كما أوضحت في ختام حديثها أن موقف مجلس الدولة مهم في هذه الفترة وأن يكون له قرار، بحسب تعبيرها.