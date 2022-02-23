لوغانسك – أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان عن تعرض المناطق السكنية في أراضيهما الليلة الماضية إلى قصف متواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) بوقوع ووقع هجوم إرهابي في محطة انطلاق الترمواي في الجمهورية.

وعند خطوط التماس قال مراسلنا إلى إن عسكريا قتل في جمهورية لوغانسك برصاص قناص أوكراني قرب خطوط التماس.

إلى ذلك قال المكتب التمثيلي في الجمهورية إن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد في جمهورية لوغانسك، وقال: “خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ 114 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة”.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت بعثة الجمهورية بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن نظام وقف إطلاق النار،أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في دونيتسك 66 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت البعثة أن “قوات الأمن الأوكرانية قصفت ثلاث منشئات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في أقل من ساعة هذا الصباح، وأطلقت 28 قذيفة عيار 122 ملم و 12 لغما من عيار 120 ملم”.

إلى ذلك قصفت 6 مناطق سكنية في الساعات الأخيرة، “فقد جرى قصف بيلايا كامينكا، ونوفايا مارييفكا، وبيتروفسكوي، وساخانكا، وبيزيمينوي، وكومينترنوفو. وتم إطلاق 38 لغما من عيار 120 ملم المحظور بموجب اتفاقيات مينسك، بالإضافة إلى قنابل آر بي جي”.

وفي السياق ذاته، قالت السلطات إن القوات المسلحة لأوكرانيا لا تتوقف عن إطلاق النارعلى طول خط التماس في دونباس، “العدو لا يوقف نشاط إطلاق النار على طول خط التماس العسكري، بينما يحاول زعزعة الاستقرار داخل الجمهورية، ويقوم بأعمال تخريبية وقصف نقاط سكنية”.

وأظهرت لقطات مصورة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية بقذائف الهاون والمدفعية منطقة سبارتاك.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الانتهاكات المسجلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك، خلال أسبوع، 342 انتهاكا، “خلال سبعة أيام من التصعيد، تم تسجيل 342 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، 80 في اتجاه جورلوفكا، و115 في اتجاه دونيتسك، و147 في اتجاه ماريوبول. وتم استخدام 250 أسلحة ثقيلة”.

ووفقا للمكتب التمثيلي للجمهورية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية في الفترة من 17 إلى 23 فبراير، 4473 ذخيرة من عيارات مختلفة استهدفت اراضي الجمهورية.

ونتيجة لذلك، لقي أربعة مدنيين مصرعهم خلال أسبوع، وتضرر 26 مبنى سكني و19 منشأة للبنية التحتية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: RT