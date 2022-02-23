ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعًا بصفة “القائد الأعلى للجيش” مع أعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد اللافي على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها بهدف ضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.