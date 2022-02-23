ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد الهاشمي أنه لم يكن بمقدور البعثة والمستشارة الأممية ستبفاني وليامز الاعتراض على قرار إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وتكليف فتحي باشاآغا كونها قرارات سيادية للبرلمان.

الهاشمي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الأربعاء، أرجع عدم وضوح مواقف البعثة بتأييد الحكومة الجديدة من عدمه لاختلاف رؤية الدول المعنية والمتدخلة بالملف الليبي حول الشخصية، التي ستتولى رئاسة الحكومة، والتي يمكن أن تضمن نفوذها ومصالحها بالبلاد، بل والعمل على تعزيزها.

واعتبر الهاشمي أن أي تأجيل في الاعتراف الأممي بالحكومة الجديدة، حال نيلها ثقة البرلمان، لا يمكن تفسيره سوى بتخوف هذه الدول من أن يعقب خطوة تغيير الحكومة الإقدام على تغيير رؤساء المناصب السيادية، خاصة في ظل تقارب مجلس الدولة والنواب.

الهاشمي أوضح أن بعض رؤساء المناصب السيادية يرتبطون بعلاقات تفاهم جيدة مع تلك الدول، مثل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي استطاع البقاء في منصبه، رغم كل ما شهدته البلاد من انقسامات وصراعات.