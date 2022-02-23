ليبيا – شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر “كريستيان برغر” على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

“برغر” أوضح في تصريحات صحفية على هامش تواجده في محافظة أسوان المصرية لحضور افتتاح مهرجانها لسينما المرأة نشرها موقع “الخليج 365” الإخباري وتابعتها صحيفة المرصد أن هذه الانتخابات مهمة جدًا لتشكيل حكومة شرعية تدير ليبيا ويكون لها دور في الأمم المتحدة.

وأشار “برغر” إلى وجود جوانب إيجابية من عمل مجموعة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتمثلت في انفراجة توحيد المصرف المركزي الذي كان مطلبًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الليبي، مؤكدًا تمسك الاتحاد الأوروبي بالموقف المصري المتمثل بسرعة إجراء الاستحقاقات الانتخابية وتقديم كامل الدعم للعلمية السياسية.