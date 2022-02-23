السنغال – افتتحت السنغال، المتوجة أخيرا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ملعبا بمعايير دولية امس في ديامنياديو على بعد 30 كيلومترا من العاصمة دكار.

وانتقل ألوف السنغاليين بالحافلات أو في القطار لحضور افتتاح الملعب الذي يتسع لخمسين ألف متفرّج وحمل اسم الرئيس الراحل للبلاد عبدولاي واد.

والملعب هو الوحيد في السنغال يلبي المعايير الدولية، علما أن الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” كان قد سحب ترخيص ملعب لات ديور في منطقة تياس على بعد 70 كلم من دكار، في سيمايو 2021.

وبني الملعب في غضون سنة ونصف السنة من قبل شركة تركية بكلفة 270 مليون دولار.

وهذا ثاني أكبر صرح رياضي في البلاد بعد استاد ليوبولد سيدار سنغور الذي يتسع لستين ألف متفرج وبني عام 1985 في دكار.

وقال مستشار التواصل في وزارة الرياضة مبايي جاك ديوب ان الاستاد الجديد يندرج ضمن دينامية جعل دكار “مركز رياضي” لتفادي نقل مباريات السنغال حتى آسيا.

وبحسب سال، يحتوي الاستاد على محطة للطاقة الشمسية بقوة 2 ميغاواط تجعله “مكتفيا ذاتيا تقريبا من الكهرباء”.

وافتتح الملعب الثلاثاء بحضور رؤساء دول عدة، بينهم التركي رجب طيب أردوغان، الرواندي بول كاغاميه ورئيس ليبيريا نجم كرة القدم السابق جورج وياه. وكان رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو بين الحاضرين.

وسيكون الاستحقاق الأول للملعب في 29 مارس المقبل، عندما تلعب السنغال مع مصر في إياب الملحق الإفريقي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، في إعادة لمواجهتهما في نهائي أمم إفريقيا الأخير والذي حسمه “أسود التيرانغا” محرزين اللقب القاري الأول في تاريخهم.

وتجري السنغال إعادة تأهيل لملاعبها علما أنها تستضيف الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026.

المصدر: “أ ف ب”