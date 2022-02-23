بعد 33 ثانية فقط.. يوفنتوس يصعق فياريال بهدف مبكر في دوري الأبطال

بعد 33 ثانية فقط.. يوفنتوس يصعق فياريال بهدف مبكر في دوري الأبطال

إسبانيا – افتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا في المباراة التي جمعته امس مع مضيفه فياريال الإسباني ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل يوفنتوس هدفه عن طريق نجمه الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وبهذا الهدف افتتح فلاهوفيتش سجله التهديفي في البطولة القارية في مشاركته الأولى مع “السيدة العجوز” في دوري الأبطال.

وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية لإحصاءات كرة القدم أن فلاهوفيتش البالغ 22 عاما و25 يوما بات ثاني أصغر لاعب في يوفنتوس، يسجل في ظهوره الأول مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعد أليساندرو ديل بييرو (20 عاما و308 أيام).

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT