بوتين: نرى المخاطر التي تحملها الأنشطة العسكرية للناتو في طياتها

بوتين: نرى المخاطر التي تحملها الأنشطة العسكرية للناتو في طياتها

روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأنشطة العسكرية للناتو وزعزعة نظام الرقابة على الأسلحة تحمل مخاطر في طياتها.

وقال بوتين في برقية تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد “حماة الوطن” 23 فبراير: “نرى الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية، وما تحمل التحديات القائمة في طياتها من مخاطر، ومنها زعزعة نظام الرقابة على الأسلحة والأنشطة العسكرية لحلف الناتو”.

وأضاف أنه “لا تزال بدون رد دعوات روسيا لبناء نظام للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، من شأنه أن يحمي جميع البلدان”.

وأكد أن “بلانا منفتحة دائما على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الأكثر تعقيدا”.

وشدد على أن “مصالح روسيا وأمن مواطنينا” أولوية “غير مشروطة” بالنسبة للقيادة الروسية، وأنها ستواصل تطوير الجيش والأسطول الحربي.

المصدر: “نوفوستي”