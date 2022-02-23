ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح اليوم الأربعاء وفدًا من وزارة الصحة التركية، لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة بالبلدين، في أغسطس 2021.

بوجناح دعا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إلى الاستفادة من الخبرات التركية ، في تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات العامة بالجنوب.

وضم الوفد التركي كل من المدير العام بالمستشفيات العامة عوني أويقار سيحان، والمدير العام للخدمات الصحية العاجلة اراي تشينار، ورئيس مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية طولغا كاراكان، والمدير العام لأنظمة المعلومات الصحية ماهر أوغلو والمدير العام بالاستثمارات الصحية حسين إنجة أوز، ورئيس الدائرة بالعلاقات الثنائية عبد الله سرت، والمدير العام لشركة الخدمات الصحية الدولية المساهمة محمد قيليتش كايا.

من جانبه، رحّب وزير الصحة المكلف بالوفد التركي، معربًا عن تطلعات وزارة الصحة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الصحة التركية لدعم الخدمات الطبية في ليبيا.

كما دعا الوزير الوفد التركي، لزيارة المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، للاستفادة من خبرات المختصين بالجانب الصحي من دولة تركيا، في تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات العامة بالجنوب.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، يضطلع الطرف التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة تطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون، ومكافحة جائحة كوفيد-19.

كما يتولى الطرف التركي إدارة وتشغيل المستشفيات المحددة بشكل مشترك، ويلتزم الطرفان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا، بما فيها تلك المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ويدعم الطرف التركي بموجب الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، توفير الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفى، كما سيقدم الطرف التركي الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية التي يستخدمها.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزّام القمودي، وأعضاء لجنة متابعة مذكرة التفاهم المشكلة من وزارة الصحة الليبية فوزي أونيس والصديق السايح.