ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته مجلة “العربي الجديد” القطرية الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن عناصر طاقم سفينة إنسانية في مهمة قبالة سواحل ليبيا قولهم: “إن سفينتنا يتابعها خفر السواحل الليبيون باستمرار ويطلبون منا مغادرة المياه الليبية، على الرغم من أننا في منطقة بحث وإنقاذ دولية ويهددوننا بأنهم سيأتون بنا إلى بلادهم”.

وبين التقرير أن السنوات الـ5 الماضية شهدت توثيق انتهاكات ارتكبها خفر السواحل الليبيين بشكل متكرر وسردها الضحايا وشهود العيان فضلًا عن مقاطع مصورة تم التقاطها من البحر والجو تبينهم يطلقون النار على قوارب مطاطية الوزن ويضربون الناس أثناء النزول ويرمون علب البنزين عليهم عند اقترابهم.

وأضاف التقرير: إن المهاجرين غير الشرعيين يواجهون عند عودتهم إلى اليابسة الاحتجاز في ظروف مروعة ووحشية في حال وصلوا أصلًا للمراكز الخاصة بذلك، إذ تحدثت المنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا وشهود عيان عن ضياع عدد منهم أثناء العبور بين الإنزال والاحتجاز أو بيعهم أو قتلهم على طول الطريق.

وتابع التقرير: إن التمويل والتجهيز والتدريب الذي يقدمه الجانبان الإيطالي والأوروبي لخفر السواحل الليبيين قاد لانخفاض عدد الواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر بنسبة 44٪ من العام 2017 إلى عام 2021 وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت مروة محمد رئيسة قسم المناصرة في منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا”: “من الواضح أن المؤسسة الوحيدة التي أعيد تأهيلها بشكل منهجي داخل ليبيا منذ العام 2011 هي خفر السواحل الليبيين، ورغم الحديث المكثف عن إصلاح قطاع الأمن والتدريب الخارجي لا تزال البلاد من دون شرطة عاملة.

وأضافت محمد: إن ما موجود من قوات شرطية لا يمكنها الحفاظ على سيادة القانون والأمن في جميع أنحاء البلاد في وقت تنتقل فيه ليبيا من أزمة إلى أخرى وينجو خفر السواحل الليبيون منها دائمًا. مبينة أن العام 2012 شهد معاناة هؤلاء من نقص الموارد والقوى العاملة.

وتابعت محمد أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك رغبة كبيرة للجماعات المسلحة بالانضمام إلى خفر السواحل الليبيين وبمجرد أن بدأت في تلقي الاهتمام والأموال والمعدات من الدول والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سرعان ما أصبحت أكثر ربحًا.

وبينت محمد أن استعانة إيطاليا وأوروبا بمصادر خارجية لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية يجب أن يتم بوجود نظير شرعي مضيفة بالقول: “فيما يتعلق بتحالفات خفر السواحل الليبيين مع القوات على الأرض هنالك تسلسل قيادي وهيكل يعمل تحت السيطرة يتمثل في وزارة دفاع الوفاق”.

وأضافت محمد قائلة: “هنالك بعض الميليشيات المسلحة المارقة التي تحاول التدخل لكنها منظمة بشكل جيد إلى حد ما”. فيما بين التقرير أن أساس المشكلة هو الاعتراف الدولي بمنطقة البحث والإنقاذ الليبية وتوسيع نطاقها رغم الفشل في تلبية المتطلبات الدولية الأساسية لتشغيل مهام كل ذلك.

وتابع التقرير: إن ليبيا تفتقر إلى موانئ أمينة بشكل حقيقي يمكنها حماية الضعفاء أو مراكز تنسيق إنقاذ مستقلة، ناقلًا عن طارق لملوم من مؤسسة “بلادي” ومقرها في العاصمة طرابلس قوله: “إلى حد أكبر أو أقل جزء كبير من الناس لهم مصلحة في الأنظمة التي تبقي المهاجرين غير الشرعيين محتجزين في ليبيا”.

وأوضح لملوم أن العديد من الشباب الذين يحتاجون إلى أي دخل مستقر في ظل التجزئة والفوضى في اقتصاد البلاد ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى العمل في الخدمات الأمنية مثل خفر السواحل الليبيين، فمدى الاعتماد على هذه الخدمات في المعيشة يعني أن جانبًا من المجتمع لا يتحدث علانية ضد الانتهاكات المرتكبة.

وتابع لملوم: “بالطبع يعتقد بعض الناس أنها ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ولا تهتم إلا بالمال أو أن عناصرها باعوا أنفسهم لتنفيذ سياسات إيطاليا في ليبيا”، فيما تحدثت محمد عن المواقف الليبية تجاه الهجرة غير الشرعية في البلاد والمخاوف المتعلقة بذلك.

وبينت محمد: “هنالك خوف لا أساس له من أن منح المهاجرين غير الشرعيين أي نوع من الأوضاع هو بمثابة تجنيسهم ما قد يهدد التركيبة الديموغرافية للبلاد، فالليبيون لا يريدونهم لكنهم بحاجة إليهم لأن أهل ليبيا لا يقومون بالأعمال الشاقة مثل أعمال البناء والصرف الصحي”.

وبحسب “كارولين ويلمان” المتواجدة حاليا في البحر الأبيض المتوسط مع سفينة “أطباء بلا حدود” “جيو – بارينتس” فإن خفر السواحل الليبيين باتوا ضغطًا خارجيًا مستمرًا على العمل الذي تقوم به المنظمة التي باتت تتنافس معهم للوصول إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وتابعت “ويلمان” قائلة: “العديد ممن نقوم بإنقاذهم تعاملوا بشكل متكرر مع خفر السواحل الليبيين ولهم روايات عن الانتهاكات الجسيمة ومنهم من تم القبض عليه 11 مرة، وهو يحاول الوصول إلى بر الأمان عبر البحر الأبيض المتوسط، فإلى حد أكبر أو أقل لجزء كبير من السكان مصلحة في بقاء أنظمة الاحتجاز”.

واتهم ناشط في منظمة غير حكومية أخرى عاملة في البحر الأبيض المتوسط رفض الكشف عن هويته خفر السواحل الليبيين بتخريب سفينة منظمته وتعرض أطقمها بشكل منتظم للتهديد بالاعتقال ونقلهم إلى ليبيا إذا لم يتم ترك المياه الدولية رغم إن هذا ليس من حقهم.

وأضاف الناشط: إن من مصلحة هؤلاء الإبقاء على الأوضاع الحالية لكسب المال الذي يدفعه لهم الاتحاد الأوروبي، في وقت يمكنهم فيه بشكل أساسي وقف العبور من ليبيا إلا أن مصلحتهم المالية والسياسية تدفعهم للاستمرار في السماح لبعض القوارب بالمغادرة واحتجاز البعض في ظروف لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية.

ترجمة المرصد – خاص