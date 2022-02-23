ليبيا – أكدت وزارة الخارجية انضمام حكومة الوحدة الوطنية إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

وأكدت التزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها، داعيةً روسيا إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة.

كما ترفض الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، مجددةً رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات الفاغنر في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا.

ودعت الحكومة روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلًا عن لغة الحرب.