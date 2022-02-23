ليبيا – اعتبر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة أن سياسة إمساك العصا من الوسط، ليست نهجًا جديدًا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وبالتالي فليس من المستغرب عدم صدور أي بيان عنها للتعليق على الإجراءات، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، ومنها تكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مرجعًا ذلك لما سمّاه انتظار البعثة تحديد الدول الكبرى لمواقفهم أولًا من الحكومة المكلفة من المجلس.

فحيمة وصف في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء مواقف وليامز منذ عودتها إلى ليبيا، منتصف ديسمبر الماضي، بالمتضاربة والمتذبذبة.

وقال: إنها عارضت بقوة محاولات مجلس النواب إنهاء عمل حكومة الوحدة منذ فشلها في إجراء الانتخابات، بل إنها أكدت على مواصلة فترة عملها طبقًا لخريطة الطريق، التي وضعها ملتقى الحوار السياسي برعايتها هي شخصيًا حتى يونيو المقبل.

وتابع افحيمة موضحًا: “بعد تكليف مجلس النواب باشاآغا برئاسة الحكومة لم تعترض ستيفاني على الأمر، بل سارعت إلى مقابلته ووصفته برئيس الوزراء المكلف، والتقت أيضًا الدبيبة”.

ورأى افحيمة أنه رغم محاولة وليامز ظاهريًا إدارة الأزمة بشكل لا يبدو مرجحًا لطرف على الآخر، فإن ما يستشعره البعض هو أنها تبدو وكأنها تراقب قدرة رئيس الوزراء المكلف على إيجاد تشكيلة متوازنة لحكومته لنيلها ثقة البرلمان، قبل أن تعلن موقفها النهائي منها، وكأنها تنتظر إذا ما فشل باشاآغا في مهمته لتواصل الاعتراف بحكومة الدبيبة؛ أي أنها تتلاعب بالرجلين لحين أن يتبين من الأقوى.