روسيا – قد تشكل منظومات الحرب الإلكترونية الروسية خطورة على الجيوش التي تتميز بمستوى عال لتقنياتها واستخدام أحدث التكنولوجيات الإلكترونية.

ويمكن أن تتعطل فورا الدبابات والمدافع والدرونات المزوّدة بمختلف الأجهزة الإلكترونية وذلك بعد إخضاعها لتأثير منظومات الحرب الإلكترونية.

وقالت مجلة Popular Sciance الأمريكية التي تصدر منذ عام 1872 إن منظومتي “كراسوخت – 2″ و”كراسوخا – 4” تُعد من أكثر منظومات الحرب الإلكترونية الروسية فاعلية.

وقد تم نصبها على الشاحنات العسكرية لتُشوّش على إشارات رادارية عن طريق إرسال موجات قوية من شأنها تعطيل رادارات العدو عن العمل.

كما يمكن أن تقطع أجهزة التشويش الاتصال المنتظم عن طريق الموجات اللاسلكية. أما محطات “كراسوخا” الروسية فتمنع كذلك الدرونات من تلقي إشارات “جي بي إس” للملاحة الفضائية وتحد من فاعلية بعض أنظمة التوجيه الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا