العراق – أعلن نادي الزوراء العراقي في بيان رسمي أن كأس المثابرة بكرة القدم عام 1999 عاد إلى خزائن النادي، بفضل “وفاء وحرص أحد المشجعين على تاريخ الزعيم” على حد وصف النادي.

وجاء في البيان: “فاجأ المشجع الزورائي رعد عودة الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وجميع العاملين، بتسليم لقب كأس بطولة المثابرة لعام 1999 إلى إدارة النادي في بادرة جميلة تدل على وفاء وحرص المشجع على تاريخ الزعيم”.

وأضاف البيان: “كان المشجع رعد عودة قد عثر على كأس المثابرة في أحد المحال التجارية، نتيجة تعرض النادي إلى السرقة والنهب عقب سقوط النظام السابق، حيث أقدم رعد على شراء هذا الكأس وتسليمه إلى النادي إسهاما منه كما قال في الحفاظ على تاريخه”.

بدوره عبر رئيس الهيئة الإدارية للنادي الكابتن فلاح حسن عن سعادته باسترجاع الكؤوس المفقودة إلى خزائن النادي مؤكدا بأن هذه البادرة تدل على حرص جماهير الزوراء الوفية على ممتلكات النادي.

وقدم فلاح حسن درع النادي إلى المشجع رعد عودة، تقديرا وتثمينا لموقفه تجاه النادي.

ودعت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي جميع الجماهير الرياضية بالمبادرة في استرجاع الكؤوس المفقودة إلى خزائن النادي والمساهمة في الحفاظ على تاريخ هذا النادي الكبير.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الزوراء العراقي