أوكرانيا – أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدء دعوة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، للخدمة في الجيش، بناء على قرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وجاء في بيان الهيئة، اليوم الأربعاء: “سيخضع جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما للتجنيد الإجباري. وسيكونون مثل الضباط وضباط الصف الخاصين، وفقا لمرسوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخاص باستدعاء عناصرالاحتياط للجيش”. ونوه البيان بأن مدة الخدمة القصوى هي سنة واحدة.

وأعلن زيلينسكي في كلمة موجهة للشعب الأوكراني، إصدار مرسوم باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش “في المرحلة الخاصة”، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام.

وأشار إلى أنه ستجري في البلاد كذلك تدريبات لاحتياط قوات الدفاع المدني في أقرب وقت.

المصدر: نوفوستي