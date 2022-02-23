الكويت – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية موافقة وزارة الخارجية على صفقة عسكرية محتملة للكويت، لتصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية، والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بمليار دولار.

ووفقا لموقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، فقد طلبت الكويت تصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية في الكويت، والمشتريات المرتبطة بذلك، ويتضمن ذلك مخصصات لجميع تكاليف المباني المادية وتشييد البنية التحتية.

ويشتمل المشروع الكلي على أكثر من عشرين منشأة، بما في ذلك مرافق المقر الرئيسي للقيادة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى جميع الدراسات الهندسية والتصاميم والبناء وخدمات إدارة البناء اللازمة لتوفير مجمع مقر يعمل بكامل طاقته.

وذكرت الوزارة أن الصفقة المقترحة “ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو، والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن هذه الاتفاقية “ستؤدي إلى تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية المرتبطة به”، مشيرة إلى أن “الكويت لن تجد صعوبة في استيعاب هذه البنية التحتية والدعم والخدمات المرتبطة بها في قواتها المسلحة”.

المصدر: وكالات + “القبس”