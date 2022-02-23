ليبيا – أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ورئيس اللجنة الفنية توفيق الدرسي على أن اللجنة تواصل زيارة بعض المراكز والمعاهد الكبرى في مصر تمهيدًا لإبرام اتفاقيات بينها وبين المراكز الصحية الكبرى بليبيا، وصولًا لتفعيل قرار توطين العلاج بالداخل وإجراء التوأمة بينها.

الدرسي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الحديث عن اتفاقيات ما زال مبكرًا، واللجنة بصدد وضع آلية مبدئية للتفاهم مع هذه المراكز بمتابعة وإشراف ديوان المحاسبة.

وأشاد بجهود رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والإدارات المختصة لما تقدمه من جهود واستشارات للجنة الفنية.

كما تابع: “زرنا يوم الإثنين رفقة رئيس ديوان المحاسبة، معهد ناصر للبحوث والعلاج للنظر في إمكانية معالجة مرضى ضمور العضلات والأورام، ووضع آلية للفئات المستهدفة بالعلاج في الداخل ومن هم بحاجة للعلاج في الخارج”.

ونوّه إلى أن اللجنة تواصل عملها، وتعكف على إعداد الخطط والبرامج ومراجعتها تمهيدًا لاعتمادها.