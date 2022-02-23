مصر – أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن استئناف العمل مع لبنان لتصدير الغاز الطبيعي سيتم من خلال خط الغاز العربي مرة أخرى، مشيرا إلى وجود بعض العقبات.

وفي تصريح صحفي، قال الملا إن “العمل يجرى حاليا مع الأشقاء في لبنان لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي مرة أخرى”.

وأضاف أن “هناك مستويات متعددة من التحديات منها فنية وتقنية في بعض مواقع خط الأنابيب، نظرا لعدم استخدامه لفترة طويلة ويتم العمل على حلها حاليا وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وحول الجوانب السياسية والتعاقدية لتوريد الغاز للبنان، أكد أن “الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف”.

وأوضح أن “البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية، كما أن هناك توافقا سياسيا كبيرا للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات، لدعم الأشقاء في لبنان وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأوضح أن “إنتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي ووجود فائض للتصدير”، لافتا إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها بمجال الغاز الطبيعي باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتعها بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.

المصدر: RT