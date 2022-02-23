ولي العهد الكويتي يستقبل الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى البلاد (صور)

ولي العهد الكويتي يستقبل الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى البلاد (صور)

الكويت – أستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، عصر امس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها تبون مع الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وكان في استقبال الرئيس الجزائري، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

ورافق الرئيس الجزائري وفد يضم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير العدل عبد الرشيد طبي، ووزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، ووزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، ووزير السكن محمد طارق بلعريبي، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أفاد بأن زيارة تبون للكويت “تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة، بين الشعبين الشقيقين”.

المصدر: RT