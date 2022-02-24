روسيا – أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إصابة بحار واحد على الأقل جراء تعرض سفينتي شحن مدنيتين روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف.

وأكدت إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية في إقليم كراسنودار جنوب روسيا في بيان لها أن القصف استهدف السفينتين SGV-FLOT وSERAPHIM SAROVSKIY في الساعة الـ11 من صباح اليوم، مشيرة إلى أنه نفذ من اتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم أسفر عن تعرض الناقلة النفطية SGV-FLOT لأضرار ونشوب حريق على متنها، مضيفة أن أحد أفراد طاقمها أصيب بجروح خطيرة.

وذكرت الهيئة أن طاقم SGV-FLOT تمكن من إخماد الحريق وواصلت كلتا السفينتين رحلتهما، بينما تم إجلاء البحار الجريح بواسط قوارب تابعة لهيئة الأمن.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق روسيا فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: “إنترفاكس”